Медведев призвал не позволить экстремистам пролить кровь в РФ

https://static.news.ru/photo/021a0942-3562-11eb-ae27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти не могут допустить, чтобы в России из-за действий экстремистов лилась кровь. Поэтому необходимо повысить эффективность в сфере национальной политики, рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания с членами кабмина страны и главами силовых структур.

Он отметил, что в РФ с начала 2020-го специалисты удалили материалы радикальной направленности с 50 тысяч интернет-порталов. Политик также призвал подготовить прогноз угроз в свете грядущих выборов в Госдуму и Всероссийской переписи населения, передаёт РИА Новости.

По его словам, зарубежные неправительственные организации стараются обострить обстановку в ряде субъектов РФ, в том числе с помощью дискредитации властей.

Накануне президент РФ Владимир Путин оценил совместную работу стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью. По его словам, в течение года государства — участники ОДКБ продолжили взаимодействовать в данной сфере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские силовики задержали двух участников нападения на военнослужащих у станицы Червлённая Шелковского района в Чечне в 1999 году. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, подозреваемые входили в бандформирования Шамиля Басаева и Хаттаба. Фигурантов доставили в СК РФ.