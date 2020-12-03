Медведев призвал не позволить экстремистам пролить кровь в РФ

Власти не могут допустить, чтобы в России из-за действий экстремистов лилась кровь. Поэтому необходимо повысить эффективность в сфере национальной политики, рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания с членами кабмина страны и главами силовых структур.
Он отметил, что в РФ с начала 2020-го специалисты удалили материалы радикальной направленности с 50 тысяч интернет-порталов. Политик также призвал подготовить прогноз угроз в свете грядущих выборов в Госдуму и Всероссийской переписи населения,
По его словам, зарубежные неправительственные организации стараются обострить обстановку в ряде субъектов РФ, в том числе с помощью дискредитации властей.
Накануне президент РФ Владимир Путин оценил совместную работу стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью. По его словам, в течение года государства — участники ОДКБ продолжили взаимодействовать в данной сфере.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские силовики задержали двух участников нападения на военнослужащих у станицы Червлённая Шелковского района в Чечне в 1999 году. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, подозреваемые входили в бандформирования Шамиля Басаева и Хаттаба. Фигурантов доставили в СК РФ.