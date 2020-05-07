Путин обсудил коронавирус с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Политики обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с коронавирусом.
Они отметили важность дальнейших контактов по этой теме,
Также они поздравили друг друга с приближающимся днём победы во Второй мировой войне и подчеркнули особое значение этой даты для народов двух государств.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин поговорил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Политики также разговаривали о борьбе с коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен