Путин обсудил коронавирус с президентом Казахстана

https://static.news.ru/photo/c4b1765e-906a-11ea-8ad1-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Политики обсудили принимаемые в двух странах меры по борьбе с коронавирусом.

Они отметили важность дальнейших контактов по этой теме, говорится на сайте Кремля.

Также они поздравили друг друга с приближающимся днём победы во Второй мировой войне и подчеркнули особое значение этой даты для народов двух государств.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин поговорил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Политики также разговаривали о борьбе с коронавирусом.