https://static.news.ru/photo/f4104f44-1ae3-11ea-9461-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: President of Russia/GlobalLookPress

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что «никакой альтернативы Минским соглашениям нет и нужно сделать все, чтобы они были полностью реализованы». Он также добавил, что соглашение может быть гибким и трактоваться по-разному. Об этом сообщил «Интерфакс».

Действительно, любое соглашение имеет ту или иную гибкость, потому что некоторые вещи, написанные на бумаге, могут трактоваться сторонами по-разному, — процитировал «Интерфакс» Владимира Путина.

Российский лидер рассказал на пресс-конференции в Париже, что во время встречи лидеры обсудили некоторые аспекты Минского соглашения, стороны собираются «выйти на общее понимание».

Есть вещи, прописанные прямо, и достаточно сложно с этим спорить. А есть те, которые родились как компромисс в ходе наших дискуссий в Минске в 2015 году. И поэтому разные стороны по-разному их трактуют, — привёл слова президента России «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры стран «нормандской четвёрки» договорились об обмене пленными в формате «всех на всех».