https://static.news.ru/photo/3c08c92c-e612-11e9-a7fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подверг критике утверждение о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.

Российский лидер отказался давать оценку сталинскому режиму, хотя и признал репрессии «чёрной страницей» в истории. Однако идею о Сталине как об инициаторе войны Путин назвал «верхом цинизма».

Как будто в четыре часа утра 22 июня Советский Союз напал на Германию, а не наоборот, германские войска перешли границу Советского Союза и, несмотря на имевшийся договор о ненападении, нарушив этот договор, в одностороннем порядке напали на Советский Союз, — цитирует РИА Новости выступление главы государства в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин также напомнил об огромных потерях СССР в войне и о том, что именно советские войска взяли Берлин.

Ранее в сентябре, как передавал News.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кощунством попытки некоторых западных политиков возложить на Россию ответственность за Вторую мировую войну