Путин назвал сентябрь удобным месяцем для выборов

https://static.news.ru/photo/d0cfdef8-07d9-11eb-bd09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал о преимуществах проведения выборов в сентябре. Он считает, что этот месяц самый удобный для голосования.

При этом следует прислушаться к аргументам людей, которые предлагают перенести выборы на другое время, отметил он в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Во всех сроках есть свои плюсы и минусы, передаёт ТАСС.

Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей проведение выборов в сентябре — удобнее, — подчеркнул политик.

Глава государства также обратил внимание на слова главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который заметил, что в других странах также часто избирательные кампании приходятся на сентябрь.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин в ходе встречи с фракциями Государственной думы отметил позитивную роль оппозиции. Он заявил, что конструктивная критика держит власть «в тонусе».