https://static.news.ru/photo/05fda8cc-6f7c-11ea-9681-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Страны, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), нуждаются в помощи. Для большей эффективности борьбы с болезнью необходимо ввести мораторий на новые санкции против них, считает глава РФ Владимир Путин.

В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи <...>. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», — приводит слова лидера РБК.

Президент России также предложил главам государств — участников «Большой двадцатки» (G20) подумать о формировании фонда помощи странам, страдающим от коронавируса. Виртуальный саммит прошёл 26 марта 2020-го.

Лидер добавил, что пандемия COVID-19 может обернуться более тяжёлыми последствиями, чем экономический кризис 2008–2009 годов.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский лидер Си Цзиньпин призвал страны «Большой двадцатки» (G20) отменить налоговые пошлины для международной торговли, чтобы стимулировать экономику в кризисной ситуации.