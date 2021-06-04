Путин назвал главное условие стабилизации отношений России и США

https://static.news.ru/photo/91e22d36-c58e-11eb-82b2-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: forumspb.com

Президент Владимир Путин заявил, что США в первую очередь должны научиться с уважением относиться к интересам России в рамках нормализации диалога. Заявление прозвучало в ходе Петербургского международного экономического форума, трансляция велась на сайте мероприятия.

Глава государства прокомментировал вопрос, какие меры нужны, чтобы стабилизировать российско-американские отношения.

Главное, что нужно сделать, — это относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова, — сказал Путин.

По словам российского лидера, Вашингтон сделал немало шагов, негативно повлиявших на двусторонние отношения. Также со стороны США были введены пакеты антироссийских санкций, количество которых продолжает увеличиваться до сих пор. А причиной их введения, по мнению главы государства, является сам факт существования России в её настоящем положении и с её особенностями, с чем «придётся смириться».

Не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям, — заметил Путин.

В то же время президент отозвался о своём американском коллеге Джо Байдене как об одном из самых опытных политиков. Также он предположил, что женевский саммит должен состояться в конструктивном ключе.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал обвинения в адрес Москвы в атаках на американский трубопровод и мясокомбинат. Политик назвал эти выпады нелепыми и смешными.