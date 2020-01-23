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В настоящее время в Совете Федерации находится в разработке законопроект, согласно которому будут расширены полномочия сенаторов. В частности, они смогут инициативно проверять информацию о двойном гражданстве своих коллег по палате.

Об этом в пятницу, 24 января, журналистам сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Отмечается, что сенаторы готовят проект по внесению изменений в Федеральный закон...