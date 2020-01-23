Президент России Владимир Путин назначил бывших министров культуры Владимира Мединского и экономического развития Максима Орешкина помощниками главы государства. Об указе в пятницу, 24 января, журналистам
Как ранее писал NEWS.ru, Путин назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ.
Кроме того, глава страны своим указом внёс изменение в положение об администрации Кремля. Теперь заместителей у руководителя президентской администрации будет не два, как раньше, а три.
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