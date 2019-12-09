После переговоров лидеров государств в «нормандском формате», которые пройдут в Париже 9 декабря, планируется проведение отдельной встречи в Елисейском дворце президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал близкий к организации саммита источник.
По его словам, Путин отдельно переговорит с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель до начала заседания. В общем на встречу четырёх глав государства отводится 2,5 часа. Далее последует совместная пресс-конференция. После неё планируется провести отдельные переговоры Путина и Зеленского.
Пресс-служба Кремля пока не ответила на просьбу журналистов подтвердить эту информацию,
Как ранее писал NEWS.ru, Россия должна продемонстрировать готовность к серьёзным договорённостям по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом накануне «нормандского» саммита заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
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