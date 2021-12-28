Путин и Токаев договорились встретиться в начале 2022 года

Президент России Владимир Путин провёл в ходе неформального саммита СНГ отдельную встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он пригласил коллегу в Москву в начале 2022 года для обсуждения ряда вопросов в различных сферах, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы президентов Токаев затронул тему образования и отметил, что его страна нуждается в технических специалистах. Он высказал пожелание о том, что они могли бы обучаться в филиалах ведущих вузов России.

Конечно, вопросы, которые Вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация <...>. Поэтому, конечно, если бы Вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады Вас видеть, — сказал ему Путин.

Президент Казахстана согласился на это предложение и поблагодарил российского лидера.

Саммит СНГ проходит 28 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 30-летию Содружества. В ходе встречи Путин назвал создание СНГ оправданным шагом. Он также отметил, что сохранившиеся со времён СССР связи между странами играют положительную роль в их развитии. Это даёт возможность вести борьбу против распространения коронавируса и преодолевать другие сложности лучше, чем в других странах.

Ранее Путин провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский лидер отметил, что в сложных условиях пандемии действующие в рамках организации механизмы работают эффективно. В свою очередь Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Россия выстроили образцовые отношения. Он также высказался за расширение наблюдателей и членов ЕАЭС.

Он также поблагодарил Назарбаева за приезд в Россию и напомнил о сотрудничестве двух стран. По словам Путина, в сложный период начала пандемии в прошлом году удалось не допустить серьёзного спада экономики (4%), а в этом году рост составил уже более 30%. В свою очередь Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Россия выстроили образцовые отношения. Он также высказался за расширение наблюдателей и членов ЕАЭС.