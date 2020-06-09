Путин и Меркель провели телефонный разговор

https://static.news.ru/photo/f6cf1882-aa67-11ea-a346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По её данным, политики обсудили вопрос обеспечения гуманитарных потребностей жителей Сирии.

Рассмотрены ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики, — говорится в сообщении.

Также Путин и Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии и обсудили необходимость прекращения огня и начала переговоров под эгидой ООН.

Кроме того, российский президент и немецкий канцлер отметили отсутствие прогресса в реализации минских соглашений при урегулировании внутриукраинского конфликта, передаёт ТАСС.

Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 года, — сообщили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что решение Вашингтона участвовать в переговорах с российской стороной по ядерному оружию, которые должны состояться 22 июня в австрийской столице, могут быть предвыборным ходом американских властей. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.