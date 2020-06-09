Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. По её данным, политики обсудили вопрос обеспечения гуманитарных потребностей жителей Сирии.
Рассмотрены ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей населения республики, — говорится в сообщении.
Также Путин и Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии и обсудили необходимость прекращения огня и начала переговоров под эгидой ООН.
Кроме того, российский президент и немецкий канцлер отметили отсутствие прогресса в реализации минских соглашений при урегулировании внутриукраинского конфликта,
Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 года, — сообщили в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что решение Вашингтона участвовать в переговорах с российской стороной по ядерному оружию, которые должны состояться 22 июня в австрийской столице, могут быть предвыборным ходом американских властей. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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