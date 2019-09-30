Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон кратко пообщались, выходя из церкви Сен-Сюльпис в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин встретился с Макроном на церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, передаёт
Буквально перебросился несколькими словами с Эммануэлем Макроном, уже выходя из церкви. Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашёл время прилететь в Париж, — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента также рассказал, что Путин уже вылетел в Москву.
Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет в своём доме в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.
Ранее Песков рассказал о возможности встречи глав РФ и Суверенного совета Судана, писал News.ru.