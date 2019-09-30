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Бату Хасиков, занимающий должность руководителя Калмыкии, попросил депутатов Элисты поддержать нового и. о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова. Об этом он заявил на заседании горсобрания.

Хасиков подчеркнул, что назначение Трапезникова является лично его решением, за которое глава Калмыкии несёт ответственность сам, передаёт РИА «Калмыкия». Дайте год, и мы посмотрим по результатам, — сказал Хасиков. Он...