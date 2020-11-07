Песков: Путин и Эрдоган обсудили тему Нагорного Карабаха по телефону

https://static.news.ru/photo/d815e776-2272-11eb-b8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/karabakh_azerbaycan

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали тему Нагорного Карабаха в ходе телефонного разговора в субботу, 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В субботу мы сообщали о темах, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Тема Карабаха действительно затрагивалась, — цитирует РИА Новости Пескова.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, как российская сторона относится к предложению Эрдогана о создании рабочей группы по Карабаху.

Как писал NEWS.ru, турецкий телеканал CNN Turk выступил с заявлением, что президент Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать рабочую группу по Нагорному Карабаху. Издание ссылается на собственные дипломатические источники. По данным телеканала, предложение было якобы озвучено в ходе телефонных переговоров между главами двух стран 7 ноября и подразумевает урегулирование конфликта в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.