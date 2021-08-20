Путин дал оценку отношениям России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым оценил отношения двух стран. Политик отметил, что контакты государств находятся на очень высоком уровне.

Добрый день, очень рад вас видеть, спасибо, что приехали, приняли приглашение. У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениям, — подчеркнул Путин.

В свою очередь Токаев назвал РФ и республику союзниками и отметил, что их сотрудничество даёт 70% двустороннего товарооборота. Руководитель Казахстана добавил, что стороны постоянно координируют свою политику в области безопасности, что приобретает особое значение на фоне ситуации в Афганистане. Кроме того, Токаев выразил надежду, что в октябре состоится межрегиональный форум РФ и Казахстана.

Накануне глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что в высших кругах власти Казахстана есть национал-либеральное лобби, которое занимается притеснением русского населения и подогревает антироссийские настроения в республике.

Ранее депутаты «Единой России» подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Согласно документу, въезд на территорию нашей страны будет запрещён лицам, которые возбуждают ненависть к россиянам по тем или иным признакам, оскверняют память героев ВОВ, в том числе разрушают памятники и стелы, распространяют ложные сведения о действиях советских воинов, поддерживают нацизм и оспаривают решение Нюрнбергского трибунала.