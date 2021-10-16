Пушков высмеял намерение Украины «задавить» Россию в суде

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев может «юридически задавить» Россию в суде в Гааге по инциденту в Чёрном море в 2018 году. По его мнению, Запад не поддержит Украину в этом противостоянии.

Сенатор пояснил, что странам НАТО известно о том, что именно украинские суда вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. В связи с этим в Альянсе «давно замолчали на эту тему».

В ответ на слова Кулебы о «железных аргументах» Пушков припомнил «стальные доводы» Киева против контракта Венгрии с «Газпромом». Политик отметил, что они не впечатлили ни Будапешт, ни Брюссель.

Пушков добавил, что антироссийская риторика Киева в ПАСЕ не имела успеха, когда Москва пригрозила выходом из Совета Европы.

Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, всё чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они... — написал сенатор.

Ранее Кулеба заявил, что Россия должна быть наказана за инцидент в Керченском проливе. По его словам, в случае победы Украины в процессе это будет важно не только для страны, но и для мира в целом.