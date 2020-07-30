Пушков: «США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории»

https://static.news.ru/photo/d64d4d92-d283-11ea-9c49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп предложил обсудить возможность переноса выборов главы государства в США из-за пандемии. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эту инициативу, заметил, что она вряд ли встретит позитивный отклик у оппонентов Трампа.

Оппоненты будут резко против. США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем, — написал Пушков в Twitter.

Как писал NEWS.ru, Трамп усомнился в эффективности и честности голосования на президентских выборах по почте, к которому придётся прибегнуть в случае, если распространение коронавируса не прекратится. Американский лидер заявил, что такой метод народного волеизъявления может обернуться конфузом о США и намекнул на возможность переноса выборов.

В предвыборном штабе Трампа его высказывание назвали просто фигурой речи.