Политика

Пушков: «США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории»

19:21, 30 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп предложил обсудить возможность переноса выборов главы государства в США из-за пандемии. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эту инициативу, заметил, что она вряд ли встретит позитивный отклик у оппонентов Трампа.

Оппоненты будут резко против. США движутся к самым скандальным и спорным выборам в их истории. Итог непредсказуем,написал Пушков в Twitter.

Как писал NEWS.ru, Трамп усомнился в эффективности и честности голосования на президентских выборах по почте, к которому придётся прибегнуть в случае, если распространение коронавируса не прекратится. Американский лидер заявил, что такой метод народного волеизъявления может обернуться конфузом о США и намекнул на возможность переноса выборов.

В предвыборном штабе Трампа его высказывание назвали просто фигурой речи.

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