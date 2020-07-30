В штабе Трампа назвали риторическим его высказывание о переносе выборов

https://static.news.ru/photo/d4b35872-d27a-11ea-affc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donald Trump/Global Look Press

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа прокомментировали его высказывание о переносе даты выборов главы государства. По словам представителя штаба Хогана Гидли, хозяин Белого дома выразился риторически.

Президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что все голосование должно проходить по почте, — цитирует РИА Новости заявление Гидли.

По его словам, демократы настаивают на таком виде волеизъявления на волне коронавируса. Это означает, что бюллетени будут рассылаться избирателям независимо от того, желают ли они участвовать в выборах. Кроме того, из-за неточностей в списках адресов рассылкой могут быть охвачены лица, не являющиеся гражданами США, и уже умершие американцы.

Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2020 года. По мнению Трампа, из-за ситуации с коронавирусом их следовало бы отложить до тех пор, пока у избирателей не появиться возможность проголосовать, не опасаясь за своё здоровье. Он также отметил, что из-за голосования по почте выборы могут стать самыми неточными и мошенническими за всю историю США.

Как ранее писал NEWS.ru, американский лидер раскритиковал способ выражения волеизъявления с помощью почты. Он отметил, что демократы продолжают ратовать за него, хотя понимают, что такое голосование чревато вмешательством в выборы извне.