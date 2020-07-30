Трамп назвал «катастрофой» голосование по почте

https://static.news.ru/photo/e1283008-d272-11ea-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. National Guard/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал процесс голосования по почте. По его словам, подобный способ волеизъявления является благоприятной почвой для фальсификаций.

Президент США Дональд Трамп считает, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.

Уже доказано, что голосование по почте — это настоящая катастрофа. Это не удалось даже в регионах, где проходили испытания, — написал он в Twitter.

Трамп заявил, что политики от Демократической партии США опасаются иностранного влияния на выборы, но при этом прекрасно понимают, насколько голосование по почте облегчает подобное вмешательство.

Даже если это не принимать во внимание, подсчёт неточен! — добавил отметил Трамп.

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, thereâs no accurate count! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2020 года. Ранее NEWS.ru писал, что Трамп предложил перенести их из-за пандемии коронавируса. В противном случае, по его словам, плебисцит может стать станет самым мошенническим и «неточным» в истории США.