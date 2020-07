Трамп назвал «катастрофой» голосование по почте

Президент США Дональд Трамп считает, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.

Трамп заявил, что политики от Демократической партии США опасаются иностранного влияния на выборы, но при этом прекрасно понимают, насколько голосование по почте облегчает подобное вмешательство.

Mail-In Voting is already proving to be a catastrophic disaster. Even testing areas are way off. The Dems talk of foreign influence in voting, but they know that Mail-In Voting is an easy way for foreign countries to enter the race. Even beyond that, there’s no accurate count!