Пушков рассказал, чем рискует Лукашенко в играх с Западом

https://static.news.ru/photo/e8a5d5a2-9d60-11ea-ac84-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что игра США на постсоветском пространстве заключается в намерении «привести к власти выгодных им лиц». По его словам, президент Белоруссии Александра Лукашенко понимает это, когда проявляет интерес к Западу.

В этих внешнеполитических манёврах есть определённая опасность — того, кто маневрирует, могут переиграть, потому что другие игроки имеют свои цели. Для начала речь может идти о финансовой помощи, о расширении экономического сотрудничества, но есть же политический подтекст, — цитирует Пушкова портал «Украина.ру».

Сенатор выразил надежду, что официальный Минск осознаёт «абсолютную азбучную истину» современной политики Запада — подчинение правительств в неподчиняющихся ему странах.

В качестве примера Пушков напомнил о судьбе политиков, которые пытались быть лояльными к Западу — экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.

Вот Шеварднадзе, уж насколько он в Грузии был покладист с американцами, но даже его заменили, привели к власти Саакашвили через госпереворот, — отметил член Совфеда.

Что касается Януковича, то во время майдана ему были даны гарантии главами МИД Польши, Франции и Германии на перемирие с оппозицией. Однако эти обязательства уже на следующий день «выкинули на помойку».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александра Лукашенко возмутил отказ российской стороны предоставить свои полигоны для испытаний первого опытного образца белорусской ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км. При беседе с разработчиками такую реакцию Москвы глава республики назвал сигналом и призвал не становиться на колени перед россиянами.