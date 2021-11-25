Пушков прокомментировал слова Тимошенко о стоящей на коленях Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале слова лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о зависимости Украины от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. По его словам, к таким последствиям Киев привели некомпетентные и безнравственные авантюристы, руководящие страной.

Сенатор отметил, что отношения с соседними странами у Украины сложились таким образом, что уголь, имеющийся в Донбассе, возят из США, а газ, который есть у России, перекупают за большую цену у Польши и Словакии.

А скоро начнут сало возить из Аргентины. Приехали, как говорится, — добавил Пушков.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлии Тимошенко заявила, что в вопросе поставок электроэнергии Украина полностью зависит от Москвы и Минска, хотя не признаёт президента Белоруссии, а Россию считает страной-агрессором. Тем не менее отсутствие достаточного количества газа и угля говорит о том, что Киев «практически поставили на колени».

Ранее Тимошенко также заявила, что за энергетический кризис в стране несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём. По её словам, энергетического кризиса на Украине не может быть в принципе, поскольку она отличается от других стран Европы собственной добычей газа и наличием природных газохранилищ, в которых топлива должно хватать на год. Не должно быть и дефицита электроэнергии, так как у Украины есть ресурсы получать её не только для себя, но и для отправки на экспорт.