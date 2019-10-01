https://static.news.ru/photo/57891e7c-e45a-11e9-9ae8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал французского президента Эммануэля Макрона, выступившего в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за продолжение работы российской делегации.

Это и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши, — написал Пушков в Twitter.

Он также подчеркнул, что «прибалты, грузины и украинцы» грубо просчитались, когда надеялись, что их бойкот осенней сессии ПАСЕ будет иметь последствия.

Выступая в ПАСЕ, Макрон приветствовал возвращение России в Ассамблею. Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 1, 2019

Как писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением в поддержку нахождения России в Совете Европы и парламентской ассамблее (ПАСЕ). Он выразил убеждённость, что российский народ близок к европейскому гуманизму, поскольку сам участвовал в создании этого гуманизма. Французский лидер уточнил, что поддерживает решение ассамблеи по восстановлению России в правах полноправного участника «без какой-либо наивности». В настоящий момент Франция выступает как государство — председатель совета Европы.