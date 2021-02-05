Пушков призвал не постулировать превосходство Запада в борьбе с COVID

https://static.news.ru/photo/75a4c17c-a205-11ea-8411-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков призвал перестать ожидать одобрение Запада при борьбе коронавирусом. По мнению сенатора, результаты противодействия COVID-19 в Европе и США не дают им морального права оценивать российские достижения.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что прочитал публикацию результатов третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» в журнале Lancet, и он рад поздравить Россию с успехом в создании подобной вакцины. Он также выразил надежду, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза.

По мнению Пушкова, гордиться такой оценкой Борреля не имеет смысла, равно как в корне неверно постоянно ждать «апробации с Запада». Тем самым Россия принижает саму себя и делает мнение западных стран критерием верности.

А потом страшно возмущаемся, что они нам читают лекции. Так мы сами их к этому приглашаем. Ах, Боррель признал! И что? А как он может не признать — на фоне того, что творится в Европе? И почему его признание важнее, чем признание нашей вакцины со стороны 10 стран Латинской Америки? — написал российский сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что европейские страны и США показали такие результаты в борьбе с коронавирусом, что России их мнение должно быть инетересно в последнюю очередь.

Хватит постулировать превосходство Запада — тем самым мы лишь признаем свою вторичность. А потом еще удивляемся, что они нам пытаются диктовать условия, — резюмировал сенатор.

Ране NEWS.ru писал, что Пушков предложил поставить статую Свободы в украинском посёлке, переименованном в Нью-Йорк.