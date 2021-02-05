Пушков предложил поставить статую Свободы в украинском Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/21dcb1b6-1704-11eb-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Статую Свободы и Trump Tower следует установить в украинском Нью-Йорке. Об этом заявил украинский сенатор Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что Верховная рада приняла решение о переименовании посёлка Новгородское в Донбассе в Нью-Йорк. По словам депутатов, это историческое название населённого пункта, которое посёлок носил до 1951 года. Сейчас в Новгородском живут около 10 тысяч человек.

По мнению Пушкова, в скором времени на Украине появятся новые Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и даже Цинтиннати.

Украину можно поздравить с почином — сейчас заживут! Пока там только двухэтажки и старый завод. Но отныне городок будет развиваться под лозунгом «Даешь небоскрёбы !», «Даешь Trump Tower!». И, конечно, надо не забыть статую Свободы от здравого смысла. В общем, другая жизнь начинается, описанная ещё у Ильфа и Петрова: Нью-Васюки в украинском исполнении, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

В настоящее время главной достопримечательностью украинского Нью-Йорка является фенольный завод, отмечает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков высказался об очередном конфузе, в который попала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, перепутав Space Force — Космические силы США с несуществующим самолётом. Пушков «вступился» за Псаки, отметив, что она не принизила значение американских Космических войск, но просто не понимает, о чём говорит.