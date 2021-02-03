Пушков «вступился» за Псаки после её оговорки о несуществующем самолёте

https://static.news.ru/photo/29546562-662b-11eb-b4fc-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков высказался об очередном конфузе, в который попала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, перепутав Space Force — Космические силы США с несуществующим самолётом.

Пушков «вступился» за Псаки, отметив, что она не принизила значение американских Космических войск, но просто не понимает, о чём говорит.

Не всегда, но часто, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор добавил, что упрёки со стороны представителей Пентагона — «чистый сексизм», который, по словам сенатора, пробрался даже в руководство Минобороны США. Он также посоветовал журналистам не задавать Псаки сложных вопросов, тогда «всё будет в ажуре».

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, известная своей склонностью попадать впросак, снова оконфузилась. В ходе брифинга с представителями СМИ журналисты задали вопрос о Космических силах США, учреждённых во времена президентства Дональда Трампа. В результате Псаки перепутала американские космические силы Space Force с президентским бортом Air Force One.