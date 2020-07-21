Пушков ответил на призыв США прекратить разработки ракет «Судного дня»

https://static.news.ru/photo/10a7faa8-cb97-11ea-a0dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингси, потребовавшего от России отказаться от разработок новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он назвал их «летающим Чернобылем», отметив, что такое оружие вообще не должно существовать.

А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие «Судного дня», — отметил парламентарий в своём Twitter.

По его мнению, абсурдность заявлений Вашингтона в последнее время зашкаливает. Он посоветовал властям США сосредоточиться на механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать Москве, над чем «работать или нет».

Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», — резюмировал Пушков.

Ранее Маршалл Биллингсли заявил, что нет никакого оправдания внедрению таких типов ракет, которые создаёт Россия. Он считает, что такое оружие вообще не должно существовать. Он подчеркнул, что уже напрямую говорил российскими партнёрам, что нужно прекратить эти «дестабилизирующие разработки». Заявления эти он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, где его кандидатура рассматривалась на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, писал NEWS.ru.