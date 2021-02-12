«Выходит из берегов»: Пушков оценил действия Twitter в отношении россиян

https://static.news.ru/photo/28d0e6a6-6e14-11eb-8f86-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на блокировку аккаунта делегации от РФ на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене в социальной сети Twitter. По его мнению, администрация сайта «выходит из берегов».

Судя по всему, в компании [Twitter] не отдают себе отчёт в настроениях в Москве, — написал политик в своём Telegram-канале.

Администрации Facebook и Twitter постоянно регулярно блокируют юзеров без веской причины. Например, Twitter забанил учётную запись экс-лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа после штурма Капитолия в начале января 2021 года. Политику вменили подстрекательство к насилию, хотя он к этому не призывал.

Из публичных лиц в РФ санкциям подвергались предприниматель Евгений Пригожин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Представители бизнесмена считают, что заморозка аккаунта связана с критикой в адрес руководителя США Джо Байдена. Рогозину временно запрещали доступ в соцсесть после того, как он негативно отозвался о высказывании экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Накануне российские власти направили запрос руководству социальной сети Twitter в связи с приостановкой действия официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР. Регулятор считает, что британский канал неверно освещает происходящие в стране события.