Пушков осудил «бюрократа из Госдепа» за призыв увеличить поставки газа

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал призыв «бюрократа из Госдепа» США Амоса Хохштейна к увеличению поставок российского газа в Европу через Украину. Своё мнение политик высказал в Telegram-канале.

Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа, — отрезал Пушков.

Сенатор добавил, что энергетические вопросы, в особенности касающиеся газового сегмента, — сложное уравнение. Ответ на него стоит искать при личных дипломатических встречах с помощью переговоров.

Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны, — добавил Пушков.

Поводом для высказывания российского сенатора стало заявление представителя Госдепа США Амоса Хохштейна. Он посоветовал России «как можно скорее» увеличить поставки газа в Европу через Украину, отметив, что попыткой ускорить запуск «Северного потока — 2» РФ ставит под угрозу всю инфраструктуру Европы.

Ранее стало известно, что дефицит российского газа в Европе может привести к нехватке ресурсов для отопления в некоторых регионах, заявил Амос Хохштейн. По его словам, в этом случае голубое топливо придётся распределять по квотам. Он также назвал необъяснимо низкими поставки из России как по сравнению с предыдущими годами, так и относительно её возможностей.