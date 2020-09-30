Пушков оценил заявление латвийского политика о русском языке

https://static.news.ru/photo/dc83b362-032b-11eb-b406-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова латвийского политика Атиса Леиньша, что нельзя использовать русский язык при общении с русскоговорящей частью Латвии.

Во-первых, 80% Риги говорит по-русски, и это всем известно. Во-вторых, я бы все же на месте латвийских депутатов ценил бы, что есть возможность естественного сохранения русского языка, — отметил Пушков в интервью порталу «ПолитЭксперт».

По его словам, попытки запретить один из самых распространённых в Латвии языков могут свидетельствовать о провинциальном мышлении.

Отказываться от русского языка и русской культуры могут только люди глубоко провинциального мышления — по принципу: мы будем жить в своей деревне и больше ничего не хотим знать, — подчеркнул политик.

Он призвал руководство Латвии придерживаться современного взгляда на мир.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал недавнее заявление президента Латвии Раймондса Вейониса о том, что Европе необходимо средство «устрашения», чтобы отпугнуть Россию от возможного нападения на ЕС.