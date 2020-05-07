Политика

Пушков объявил бессмысленными учения НАТО у берегов России

22:49, 07 мая 2020
Фото: twitter.com/o_gilvi

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что начавшиеся в условиях пандемии учения НАТО в Баренцевом море «подчеркнули бессмысленность» Альянса.

Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность, — написал Пушков в Twitter.

По мнению сенатора, организация «изнывала от безделья» из-за ограничений в Европе и США.

Как писал NEWS.ru, флот Альянса вошёл в Баренцево море впервые за 30 лет. К российским берегам приблизилась эскадра, состоящая из американских эсминцев «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт», британского корабля «Кент» и судов сопровождения.

Российский Северный флот начал в Баренцевом море свои учения с участием ракетного крейсера «Маршал Устинов».

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