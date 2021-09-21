Пушков назвал условие для «политической войны» между РФ и ЕС

Реальное непризнание Евросоюзом результатов выборов в Госдуму станет условием для «политической войны» между Москвой и Брюсселем. Подобное развитие событий является нереальным, заявил член Совфеда Алексей Пушков газете «Взгляд».

Политик отметил, что у Евросоюза нет поводов для заявлений о нарушениях на российских выборах. В Брюсселе могут многое говорить, но дальше разговоров западные лидеры не пойдут, считает Пушков.

Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году, — пояснил сенатор.

Он добавил, что подобный сценарий ведёт к политической войне и почти полному прекращению контактов с Россией.

Ранее стало известно, что выборы в России прошли «в атмосфере запугивания критических и независимых голосов», заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. Он отметил, что Брюсселю трудно оценивать голосование в РФ, так как в стране не было независимых наблюдателей от ОБСЕ.