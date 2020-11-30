Пушкина одобрила инициативу преобразования Минтруда

https://static.news.ru/photo/63c174a2-3330-11eb-a03e-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation/wikipedia.org

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая предложила расширить полномочия Минтруда и назначить его ответственным за выработку семейной политики.

В сложившейся ситуации я поддерживаю инициативу спикера Совета Федерации, это движение в верном направлении, — написала Пушкина в своём Telegram-канале.

Она также добавила, что следует не реформировать уже существующее ведомство, а создать отдельное министерство, которое бы занималось демографической и семейной политикой. По её словам, в настоящее время Минтруд работает со статистическими данными, а семейная политика требует более широкого подхода.

Некоторое время назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением о преобразовании Минтруда в Министерство труда, защиты и семейной политики.

По её словам, Минтруд достойно реализовал задачи по защите семей с детьми во время пандемии. В связи с этим она предложила наделить ведомство дополнительными полномочиями и назвать его Министерством труда, соцзащиты и семейной политики, писал NEWS.ru.