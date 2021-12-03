Промежуточное звено убрано: Ковальчуки получили контроль над VK

Компания предпринимателя Юрия Ковальчука, близкого к президенту, покупает пакет акций холдинга VK, а сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир, вероятно, возглавит корпорацию. Политологи уверены, что власти и раньше контролировали медийные ресурсы IT-гиганта, поэтому это не отразится на пользователях, которые опасаются тесного сотрудничества холдинга с силовиками. Однако новость о назначении Владимира Кириенко на должность руководителя холдинга может сказаться на общественных настроениях, так как немалая часть россиян с негативом воспринимает карьерный рост детей элиты.

Главные медийщики страны

Компания Алишера Усманова USM продала крупную долю в холдинге VK (бывший Mail.ru) страховой компании «СОГАЗ», крупнейший аукционер которой — компания близкого к Владимиру Путину предпринимателя Юрия Ковальчука. Речь идёт о 45% в компании «МФ Технологии», которая владеет 57,3% голосующих акций VK. USM владела этой долей через «МегаФон». После этого гендиректор IT-компании Борис Добродеев объявил об отставке. По информации РБК и The Bell , главой холдинга теперь станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Сергей Кириенко и Юрий Ковальчук знакомы давно: ещё в конце нулевых, когда нынешний замглавы АП руководил госкорпорацией «Росатом», Ковальчук был его заместителем. Поэтому политологи не видят ничего странного в таком развитии событий: по словам эксперта по внутренней политике Центра политической конъюнктуры Павла Салина, сейчас «Ковальчуки получили фактически прямое влияние на этот ресурс — через Кириенко, но с ним они всегда работали в тесной связке».

Аппаратный контроль над очень важным ресурсом переходит именно к Ковальчукам (Юрию и его брату, Михаилу. — NEWS.ru). Раньше они через администрацию президента, потому что Кириенко работает в альянсе с ними, могли косвенно влиять на редакционную политику, и влияли. Но в условиях приближающегося транзита было решено убрать промежуточное звено при реализации именно политической линии в лице Усманова, — сказал Салин NEWS.ru.

Эксперт уверен, что Усманов «с самого начала координировал информационную политику принадлежащих ему ресурсов с администрацией президента», но теперь принято решение убрать «элемент непредсказуемости». Салин считает, что Усманов при изменении политической ситуации в условиях предстоящего транзита федеральной власти мог изменить свою аппаратную ориентацию и заключить альянс, например, с силовиками.

О том, что Ковальчуки не получили контроль над контентом бывшей Mail.ru Group, а давно имели его, сказал NEWS.ru автор доклада «Политбюро 2.0» Евгений Минченко. По его мнению, было общеизвестно, что политика, «грубо говоря, информационного блока Mail.ru» контролируется.

Ковальчуки и так курировали контент Mail.ru, «ВКонтакте», исторически это всё покупалось в рамках договорённостей с властями. Одно время неформальным куратором был [гендиректор Ростеха Сергей] Чемезов. Потом, когда в администрации президента интернет-медиа начала курировать группа Кириенко, логично было, что Ковальчуки оказались кураторами этого направления, — сказал он.

Компании «СОГАЗ», которая покупает долю в VK, уже принадлежат части Первого канала, РЕН ТВ и Пятого канала, а также Национальной Медиа Группы (большое число медийных активов, включая СТС, «Известия», More TV и российского оператора Netflix). Политолог Аббас Галлямов уверен, что в Кремле давно определили братьев Ковальчуков в качестве держателей медийных активов, а все остальные медийщики в стране «промежуточные, технические». По его словам, сейчас всё просто приводится к общему знаменателю.

vk.com

Широкие возможности силовиков

В 2014 году основатель «ВКонтакте» Павел Дуров продал свою долю акций в компании — в результате полный контроль над соцсетью получила Mail.ru Group. Он собирался продолжать работу над проектом в должности генерального директора. Однако в том же году его сняли с этого поста. После этого соцсеть не раз критиковали за передачу данных пользователей правоохранительным органам.

Так, оппозиционные активисты жаловались, что соцсеть передавала в полицию их IP-адреса, даты и время входа в аккаунт, историю изменения паролей, номеров телефона и фамилий. Во «ВКонтакте» ответили , что обязаны делать это по законодательству. Более того, известен случай, когда соцсеть раскрыла следователям личную переписку жителя Санкт-Петербурга, который проходил по делу о разжигании розни за посты в соцсети. Подобные жалобы появляются до сих пор .

Политолог Евгений Минченко выразил уверенность, что со сменой собственника и руководителя холдинга VK, в который входит и «ВКонтакте», ситуация с передачей данных пользователей силовым структурам принципиально не изменится ни в худшую, ни в лучшую сторону. По его словам, сотрудники правоохранительных органов и так имеют все необходимые «широкие возможности».

В свою очередь бывший советник президента Российской Федерации по программам развития интернета Герман Клименко считает, что политика передачи данных пользователей у VK не отличается от аналогичных правил у «Яндекса» и других зарегистрированных в России IT-компаний.

Компания зарегистрирована как юридическое лицо в Российской Федерации. Нет никакой разницы между позицией по поводу законодательства «Яндекса», VK, меня и ещё кого-то. То, что примут законодательно, то мы и будем делать — ни больше, ни меньше. Компании не могут отдать больше, чем по закону требуется. Все абсолютно в равных условиях, я не думаю, что наши правоохранительные органы имеют к VK какие-то особые требования, мол, хотим ещё сверху то, что не положено, — сказал он NEWS.ru.

Эксперт уверен, что смена собственника и руководства компании никак не скажется на популярности её сервисов. По его словам, успешность социальных сетей зависит от общей ситуации на рынке, а не от акционеров, создателей или руководства.

vk.com

Яблоко от яблони

По данным Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функцию иностранного агента), в августе 2021 года 40% россиян считали , что президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, ещё 29% — что он выражает интересы чиновников, и только 17% называли его выразителем интересов простых людей. О том, что люди у власти озабочены только своей карьерой и благополучием, в 2021 году говорили 56% респондентов.

Политолог Аббас Галлямов считает, что появление новостей о назначении детей чиновников на крупные посты сильно раздражает россиян, многие воспринимают происходящее как свидетельство того, что «социальные лифты в стране забиты детьми элит и детям простых людей в них просто нет места». В свою очередь политолог Евгений Минченко не видит ничего удивительного в открытом назначении сына госслужащего высокого ранга на пост руководителя IT-компании. По его словам, у властей на этот счёт «нет никаких переживаний».