Холдинг USM Усманова продал VK Group СОГАЗу

Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «СОГАЗ». Долей в 45% акций в капитале «МФ Технологии», контролирующей 57% голосов VK, холдинг владел через «МегаФон». Сумма сделки не раскрывается, сообщается на сайте группы. Таким образом, структуры, связанные с «Газпромом», получают абсолютное большинство голосующих акций VK.

Холдинг USM владел пакетом акций VK Group через участие в уставном капитале АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций компании. В «МФ Технологии» USM принадлежало через ПАО «МегаФон» 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK Group был продан группе «СОГАЗ». Сумма сделки не раскрывается, — говорится в сообщении компании.

Генеральный директор USM Иван Стрешинский рассказал , что холдинг сохраняет участие в телекоммуникационном бизнесе, сопутствующих цифровых проектах, а также в области маркировки и прослеживаемости товаров.

В свою очередь председатель совета директоров СОГАЗа Алексей Миллер назвал главные конкурентные преимущества группы VK. По его словам, это самые популярные соцсети и коммуникационные сервисы. Группа рассматривает участие в капитале АО «МФ Технологии» как перспективную стратегическую инвестицию и видит большой потенциал развития VK. Он добавил, что сделка состоялась на рыночных условиях.

Ранее стало известно о смене ещё одного акционера «МФ Технологии»: Сбербанк сообщил о планах продажи 36% в компании Газпромбанку за 12,8 млрд рублей.

В октябре этого года стало известно о смене названия Mail.ru Group — впервые с 2005 года. Гендиректор компании Борис Добродеев представил новое название компании — VK. По его словам, VK станет единым брендом для всей компании. В частности, он будет представлен в продуктах корпорации, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой.