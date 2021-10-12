Mail.ru Group сменит название

Российская IT-корпорация Mail.ru Group впервые с 2005 года сменит название. Как сообщил на презентации гендиректор компании Борис Добродеев, она будет называться VK.

По словам Добродеева, VK станет единым брендом для всей компании. В частности, он будет представлен в продуктах корпорации, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой.

Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые даёт наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое, — добавил он.

Добродеев добавил, что все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK.

Как сообщает издание Ferra.ru, «ВКонтакте» зарегистрировала домен vk.group. Кроме того, на новый сайт уже можно перейти и увидеть надпись «Заходите позже».

Холдинг Mail.ru Group был создан из российских активов компании Digital Sky Technologies (DST) в сентябре 2010 года. Своё название он получил от крупнейшего проекта DST — почтового портала Mail.ru.

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