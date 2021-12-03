Гендиректор VK Борис Добродеев покинет свой пост

Генеральный директор компании VK (ранее Mail.Ru Group) Борис Добродеев принял решение оставить свой пост и покинуть компанию. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит нового генерального директора, что обеспечит плавную передачу дел, сообщили в компании

Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во ВКонтакте, а заканчивается во главе огромной компании VK: лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха, одного из крупнейших представителей международной игровой индустрии. Компания активно развивает направление транспорта, классифайды и другие новые инициативы. У VK богатое прошлое, интересное настоящее и, уверен, великое будущее. Горжусь, что был частью этой компании и желаю ей только удачи, — заявил сам Добродеев.

Он добавил, что он планирует вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, а также запустить глобальный венчурный фонд. Однако в ближайшее время он сосредоточится на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким, как для акционеров и сотрудников, так и для пользователей.

Накануне сообщалось, что холдинг USM бизнесмена Алишeра Усманова продал пакет голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group) группе «СOГАЗ». Долей в 45% акций в капитале «MФ Технологии», контролирующей 57% голосов VK, холдинг владел через «MегаФон». Сумма сделки не раскрывается.