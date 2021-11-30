«ВКонтакте» объединит все свои музыкальные продукты в новом сервисе

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает новый сервис «VK Музыка», который объединит разделы «ВКонтакте» и «Одноклассников», продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение «VK Музыка». Также будет доступен алгоритм, оценивающий музыкальную совместимость на основе совпадения вкусов, сообщила пресс-служба соцсети.

Каждый день выходят тысячи крутых треков, но искать новую музыку чаще всего неудобно. Люди слушают одно и то же по кругу, потому что приходится тратить много времени на поиск. На мой взгляд, лучшее решение — правильно совмещать экспертизу пользователей и силы алгоритмов. Люди, которые любят и понимают музыку, создают сотни тысяч уникальных плейлистов в наших сервисах. Наши алгоритмы находят лучшие подборки, которые подходят под ситуацию и конкретный музыкальный вкус, — рассказал директор по музыкальным сервисам VK Андрей Законов.

Для музыкантов с сегодняшнего дня доступна «VK Студия», в которой можно анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения музыки и запускать рекламные кампании.

Ранее «ВКонтакте» стала первой социальной сетью в мире с возможностью добавить неограниченное количество участников видеозвонка. Это стало возможным благодаря реализации технологии горизонтального масштабирования звонка.