Профсоюз журналистов увидел тенденцию в преследовании прессы в России

https://static.news.ru/photo/8d119184-c05d-11ea-83cc-fa163e074e61_660.jpg

Работники СМИ за последнее время стали регулярно подвергаться атакам со стороны силовых структур в России, что ставит под угрозу существование самой профессии стране. Об этом говрится в заявлении Профсоюза журналистов.

Стоит признать очевидное: нашу профессию пытаются приравнять к преступлению и криминализировать. Власть хочет сделать так, чтобы журналистом было работать или стыдно, или страшно, что для неё невиновных нет, — говорится в заявлении организации.

В профсоюзе напомнили, что за неделю журналисты «стали постоянными героями криминальных новостей». В частности, речь идёт о нападении силовиков на корреспондента Давида Френкеля на избирательном участке в Петербурге, после которого у него была сломана рука. Кроме этого, в заявлении упоминается «позорный обвинительный приговор» Светлане Прокопьевой, уголовное преследование издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, а также бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

В то же время продолжается уголовное преследование редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, в очередной раз продлён срок предварительного трехлетнего следствия по покушению на Игоря Рудникова, издателя калининградской газеты «Новые колёса». Идут следственные мероприятия по журналистам, пишущим на тему эпидемии COVID-19 в России, крупный административный штраф наложен на петербургскую журналистку Татьяну Вольтскую, — отмечается в заявлении Профсоюза журналистов.

Авторы документа требуют прекратить «вымученные и лживые дела против журналистов в России».

Мы поддерживаем коллег, выходящих сегодня на пикеты к зданиям ФСБ России — спецслужбы, ответственной за преследование наших коллег. Мы призываем всех, кто считает свободу слова ценностью, всех, кто уважает профессию журналиста, присоединиться в своих городах к акциям протеста против несправедливых дел и, в частности, преследования нашего коллеги Ивана Сафронова, — добавили активисты организации.

Как писал NEWS.ru, утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным спецслужбы, он якобы работал на одну из спецслужб НАТО, «собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». Уголовное дело засекречено, спецслужба настаивает на заключении Сафонова в СИЗО.

NEWS.ru выступил с заявлением в поддержку Сафонова.