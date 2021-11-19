Проект резолюции США о непризнании Путина назвали вмешательством в выборы

Внесённый в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после выборов 2024 года является вмешательством во внутренние дела России и провокацией, нацеленной на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений, заявил на своей странице в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде, — написал сенатор.

Он отметил, что не удивлён подобными заявлениями, однако отметил, что на этот раз вмешательство в российские выборы произошло «рановато».

А ещё — провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений, — добавил он.

Ранее член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года приведёт к разрыву российско-американских отношений. Сам документ он назвал циничным и лишённым какого-либо здравого смысла.

Речь шла о поступившем в палату представителей Конгресса США предложении не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию РФ об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.

Так называемое обнуление президентских сроков стало частью поправок, которые были внесены в основной закон страны. Обновлённая Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. За внесение поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Поправки позволяют Путину ещё два раза занять пост главы государства. Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик был премьером правительства, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев.