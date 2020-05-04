«Продолжайте мечтать»: Посольство РФ в ФРГ осудило пари о возвращении Крыма

https://static.news.ru/photo/29e8f99a-8e16-11ea-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russische Botschaft in Deutschland / Посольство России в Германии/facebook.com

Посольство России в Германии ответило на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника в адрес бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера, заявившего о бессмысленности антироссийских санкций Запада.

Новое слово в современной дипломатии Киева — предлагать пари о принадлежности исконно российских территорий и представлять себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю возвращения Крыма Украине. Продолжайте мечтать о несбыточном, — говорится в комментарии российского дипломатического представительства, опубликованного 4 мая в Facebook под постом посольства Украины в ФРГ.

Как писал NEWS.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру поспорить, что Крым вернётся в состав Украины в скором времени.

До этого экс-канцлер ФРГ высказал мнение, что ни один российский президент не отдаст Украине Крым. Он также выступил за отмену введённых ЕС антироссийских санкций после присоединения Крыма. Политик призвал к сотрудничеству с Россией, подчёркивая, что это особенно важно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.