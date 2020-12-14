Прилепин спрогнозировал, кто может стать президентом после Путина

https://static.news.ru/photo/efb8243c-3e4e-11eb-9321-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Захар Прилепин предположил, кто может занять место президента России после Владимира Путина. По мнению писателя и руководителя партии «За правду!», следующим государство возглавит левый консерватор, чуждый к заигрываниям с Западом.

При этом сами россияне ещё несколько десятков лет не будут выбирать в президенты либерала.

По мнению Прилепина, после Путина будет человек «содержательный» и «несимпатичный» для «взвинченной западнической интеллигенции», пояснил деятель в интервью KP.RU.

Такой левый консерватор, который точно понимает, что все эти подмигивания нашим союзникам и партнерам, они до определенного предела забавны, а потом уже нет, — пояснил Прилепин, уточнив, что страна сейчас-таки и движется «в эту сторону».

Никогда в кресле российского президента не окажется политик по типу нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. И в случае даже если россиянам «посадят» такого Зеленского, то его «спихнёт» сама страна, убеждён политик.

Это одна из вещей, которые вызывают у меня очень серьезную иронию, когда я смотрю на своих либеральных оппонентов... Они реально убеждают себя в том, что страна их заждалась и завтра обрадуется, что наконец-то явился к нам условный Гарри Каспаров. Но этой страны нет. Их съест собственная страна, — заявил Прилепин, добавив, что люди не пойдут на это, потому что помнят ещё и 90-е, и перестройку.

Что до молодых россиян, им сейчас нужно доносить, что Запад — это «персики, пряники и личные коттеджи», считает писатель. Потому что нет страны, сравнимой с Россией по «внутренним возможностям».

Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель Захар Прилепин, известный также как участник боевых действий в Донбассе на стороне противников официальных украинских властей, считает, что Россия со временем вернёт Украину в круг тесных политических и экономических партнёров. Произойдёт это, по его мнению, в течение ближайших десяти лет.