Прилепин назвал свою версию задержания россиян в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e739a6d4-d687-11ea-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Писатель Захар Прилепин заявил, что задержанные на территории Белоруссии россияне никак не связаны с организацией уличных манифестаций. По его словам, белорусского лидера специально вводят в заблуждение.

Дело в том, что люди, которых я знаю, они специалисты другого толка, они не для уличных манифестаций, они вообще не про это, у них собственная специфика. Более того, они не были знакомы друг с другом! Любая группа, которая едет для проведения Майдана, она должна быть слажена и должна уметь работать в любой ситуации. Там вообще не про это, там история обычных ЧОПов, — поделился публицист.

Прилепин считает, что «определённые персонажи» из спецслужб республики специально занимаются дезинформацией, чтобы подтолкнуть главу государства к действиям, которые им выгодны. Он знает задержанных, поэтому уверен в своей правоте, передаёт Sputnik Беларусь.

29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах.

Власти Белоруссии заявляют, что бойцы ЧВК планировали дестабилизировать обстановку в республике накануне выборов. Как писал NEWS.ru, в отношении россиян возбудили уголовные дела о подготовке терактов.