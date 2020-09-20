Приближённые Путина попали в секретные документы Минфина США

https://static.news.ru/photo/ea5dfcc0-fbcb-11ea-946b-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Близкие к Владимиру Путину люди могли совершать «сомнительные» транзакции в американских банках. Об этом говорится в исследовании Международного расследовательского проекта журналистов «Кассандра», который обнародовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов Минфина США.

Расследование основано на утечке более 2,1 тысячи отчётов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. В частности, в документах фигурируют фамилии известных предпринимателей: Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента России Владимира Путина Валентина Юмашева, бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе.

В списке подозрительных финансовых операций также оказался близкий знакомый Путина — дирижёр и миллиардер Сергей Ролдугин. Он владеет несколькими офшорными компаниями, куда поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов страны. В частности, связанная с Ролдугиным компания получила $830 тысяч от кипрской фирмы, аффилированной с «Севергрупп» бизнесмена Алексея Мордашова.

Согласно документу, компания известного бизнесмена Алишера Усманова перевела советнику президента России Валентину Юмашеву $6 млн. В отчёте FinCEN также обнаружили подозрительные переводы на счёт жены бывшего замглавы «военторга» Леонида Тейфа Татьяны. Как отмечает РБК, супруги были арестованы в США в 2019 году по обвинению в хищении в России $150 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что чистый отток капитала из России с января по август 2020 года составил $34,8 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Решающим фактором для этого стало интенсивное снижение обязательств банков и прочих секторов перед нерезидентами.

