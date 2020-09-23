Президент объяснил сенаторам смысл поправок

Выступление президента Владимира Путина перед членами верхней палаты российского парламента, вероятно, стало событием, по масштабу сравнимым разве что с его традиционным посланием к нации. Действительно, это фактически первое развёрнутое аналитическое выступление главы государства, да ещё в столь высокой аудитории, после принятия конституционных поправок. А к их реализации после единого дня голосования вновь приковано самое пристальное внимание.

Собственно, именно поэтому в своём выступлении Владимир Путин и уделил конституционным новациям особое место. Понятно, что он не собирался всерьёз объяснять сенаторам смысл законов, за которые они почти дружно проголосовали несколько месяцев назад. Суть его апелляции к недавнему плебисциту заключалась как раз в необходимости вернуть тему изменений, внесённых в основной закон государства, в центр национальной информационной повестки, общенационального дискурса.

Поэтому Владимир Путин подчёркивает, что такие конституционные изменения фактически — плод общенациональных усилий, актуальность и своевременность которых и подтвердили итоги плебисцита. А потому были заложены основы государственного развития, в фундаменте которых заложены историческая преемственность, моральные ценности, социальные гарантии и развитие гражданского общества. И гарантия дальнейшего укрепления суверенитета государства — это сильная президентская республика.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

А уж упоминание начала этапа имплементации поправок в законодательство России открывает возможности для широкого обсуждения общественностью путей конкретизации таких конституционных новаций. Тем более что перечисленные президентом дальнейшие усилия по преодолению бедности, индексации пенсий, по последовательной поддержке семей с детьми, по обеспечению детскими садами и горячим школьным питанием должны на практике символизировать реализацию дополнительных социальных гарантий, закреплённых отныне в Основном законе.

Тем более что именно в эти дни парламент приступает к процессу имплементации принятых конституционных новаций в законодательство, уточняя в числе прочих законодательных актов и статус пожизненных сенаторов. И эта «опция» станет немаловажным фактором укрепления и статуса сената, и повышения общей его компетенции. С одной стороны, открываются топ-вакансии для более молодых соратников президента. С другой, решается проблема почётного продолжения карьеры и использования немаловажного опыта ветеранов. Собственно, и приход двух новых первых заместителей Валентины Матвиенко и двадцати новых сенаторов вписывается в сценарий такой ротации.

И такое массовое обновление сената совпадает по времени и по смыслу с расширением компетенции верхней палаты, предусмотренной Конституцией. В частности, президент напомнил, что отныне назначение и генерального прокурора, и силовиков, отнесённое традиционно к компетенции президента, теперь будет осуществляться только после консультации с сенаторами.

Президент ведь встретился с сенаторами в важный момент начала комплексной перестройки функционирования наших законодательной и исполнительной ветвей власти и расширения консультативно-контрольных функций самого Совфеда. И не случайно он напомнил, что отныне Конституция по-новому уточняет и разделение ветвей власти, компетенция которых расширена.