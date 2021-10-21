Премиальная разводка: навальнисты получили компенсацию за Нобель Муратова

Не успели утихнуть возмущённые реплики сторонников Алексея Навального, раздосадованных тем, что Нобелевскую премию мира присудили не их кумиру, а, как им казалось, деятелю, который спекулировал на проблемах сидельца. Не успели остыть пальцы аналитиков, выбивавших на клавиатурах коллективную уверенность, что выбор Нобелевского комитета символизирует попытку придать новое выражение лица российской прозападной оппозиции, которое теперь станет более респектабельным. Появилось даже выражение «номенклатурный оппозиционер».

И тут Европейский парламент вспомнил о Навальном, удостоив его премии им. Сахарова. С формулировкой «за борьбу за демократию в России». Можно, конечно, говорить о возникшей разноголосице в среде «кураторов российской демократии». Хотя все понимают, что Нобель не в пример респектабельнее и лауреаты этой премии входят в сонм особо избранных интеллектуалов современности. И именно Муратову ещё предстоит выступить с нобелевской лекцией, которая по определению обречена на широкий резонанс, а Навальному остаётся раздавать интервью из лагеря.

Алексей Навальный navalny/instagram.com

Видимо, уже не стоит гадать, восстановили ли западные кукловоды статус-кво в среде российской рукопожатной оппозиции, вернув, как принято говорить, в повестку самого Навального. Недаром у англичан в большом ходу пословица о двух утюгах, которые необходимо постоянно держать на огне. А потому, поощрив одновременно разные по степени радикализма и договороспособности фланги российской оппозиции, авторы большого торга с Россией, в котором и Алексей Навальный просто разменная монета, сохраняют максимально возможную свободу рук.

И всё-таки не просто так российские власти достаточно благосклонно отреагировали на премию Дмитрия Муратова, а вслед за присуждением премии Навальному объявили в розыск сбежавшую из страны, несмотря на все ограничения, Любовь Соболь. Так что ближайшим соратникам Навального, которые неплохо устроились в дальних землях, дали понять, что дома их не ждут. И думается, намёк они поняли и повторять историю их духовного шефа никто не собирается. Ну, а ценность внесистемщиков в эмиграции на порядок снижается. Ораторов на разного рода радиостанциях и так хватает сверх меры.

Одновременно весьма показательно проявил себя оплот нашего либерализма — партия «Яблоко». Там заявили по-большевистски о решительном размежевании с деятелями, которые, дескать, запятнали свою репутацию сближением с командой Навального. И даже список таких ненадёжных попутчиков опубликован. Более того, известный своими акциями Сергей Митрохин объяснил свой проигрыш на думских выборах тем, что его кандидатура была поддержана «Умным голосованием», в своё время инициированным Навальным. То есть для секты гуру Явлинского всё ясно, как божий день. Поскольку для них Дмитрий Муратов — классово близкий. И, оказывается, можно одновременно не признавать Крым частью российской территории и клеймить радикальную оппозицию.

Таким образом, и среди российских прозападных либералов усиливаются коренные разногласия. Можно их назвать и премиальными.