В четверг, 29 августа, в правительстве РФ заискрило. Как правило, министры делают всё возможное, чтобы уладить любые разногласия между собой. То есть за закрытыми дверьми и без подключения прессы. На этот раз публичности никто избегать явно даже не пытался. Вынести сор из общей правительственной «избы» решила министр здравоохранения Вероника Скворцова после того, как её министерство обвинили в низкой степени исполнения нацплана.

Каждый год обязательно находится энное количество экспертов, которые в течении лета интригуют публику своими предположениями о том, что вот осенью точно правительство сменят. Дмитрий Медведев занимает премьерский пост дольше всех своих предшественников в современной России. Причём за последние семь лет он фактически дважды входил в одну реку. Первый премьерский срок он отработал с 8 мая 2012 года по 7 мая 2018. Затем сложил полномочия в связи с вступлением в должность избранного президента РФ Владимира Путина. И вновь стал премьером России.

Всё это время кто только не пытался вжиться в роль «бабы Ванги», отправляя Медведева на «заслуженный отдых». А премьерское кресло хозяина всё не меняет. В том числе и потому, что Медведеву удаётся держать удар. А его правительство остается островком спокойствия во всё более бурном океане международных отношений. Разногласия и трения в правительстве, конечно же, бывают. Но разве их можно сравнить со страстями, которые всё более красноречиво кипят в других кабинетах министров. К примеру, в Италии, Германии, Великобритании. Этот список можно ещё долго продолжать. А в России, которую уже какой год пытаются добить всевозможными санкциями, правительство не просто демонстрирует стойкость, но и периодически заслуживает добрых слов и высоких оценок от различных экспертов. В том числе на Западе.

Тем не менее, редко, но метко эмоции не удается сдержать и всегда подчеркнуто спокойным членам российского кабинета. В четверг заслушивался доклад Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «О состоянии конкуренции в РФ» в сфере здравоохранения. Не секрет, что подобного рода документы готовятся не один день, не одну неделю и даже не один месяц. Собираются рабочие группы, пишутся разного рода письма с запросами, проводятся десятки совещаний. И, как правило, за отведенное время чиновникам удается в итоге выработать единую позицию, встать единым фронтом, прийти к общему знаменателю и подготовить текст доклада, который затем зачитывается на заседании правительства.

29 августа 2019. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев выступает на заседании правительства РФ.29 августа 2019. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев выступает на заседании правительства РФ. Екатерина Штукина/News.ru

Так должно было случиться и на этот раз. Но не случилось. Доклад озвучил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он, к слову, заявил, что Минздрав, Минстрой и Минсельхоз имеют низкую степень исполнения нацплана по развитию конкуренции. Скворцова и не думала отмалчиваться.

Я убедительно прошу, Дмитрий Анатольевич, поручение — доработать вместе с ФАС доклад, учтя позиции Минздрава по соответственно сфере здравоохранения и фармацевтики, при необходимости проведя рабочую согласительную встречу на площадке вице-премьера, — заявила она, обратившись к премьеру.

По словам скворцовой, Минздрав и ФАС при подготовке доклада не смогли сгладить все острые углы. В документе, к примеру, не учтены новые нормативные акты Минздрава. Речь, в частности, идёт о развитии фармацевтического рынка и электронной системе сопоставления цен. Ни одно замечание не было принято к сведению — продолжала клеймить чиновников ФАС Скворцова.

Доклад, который представила ФАС, внимательно был проанализирован Минздравом, и в мае месяце мы представили замечания к проекту доклада в связи с тем, что доклад не учел большое количество нормативных актов, — добавила министр.

В июне в ФАС было отправлено повторное письмо с просьбой провести согласительное совещание и зафиксировать особую позицию министерства. Однако разногласия опять устранены не были.

Возвращать ситуацию в привычное русло пришлось лично Медведеву. Он попросил Артемьева совместно с Минздравом доработать озвученные предложения.

С учетом позиций Минздрава, я попросил бы вас совместно поработать и представить мне окончательные предложения, но, а если вы не сойдетесь в чем то, тогда по отдельным позициям обсудим ваши подходы, — подытожил премьер.

Сейчас поручение Дмитрий Анатольевич дал. Мы вместе доработаем этот план, цифры изменятся, — сообщила Скворцова журналистам уже после заседания правительства.

Так и осталось неясно, что помешало чиновникам раньше найти время, сесть и согласовать все спорные моменты, не нарываясь на премьерское «я попросил бы»?

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