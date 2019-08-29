В четверг, 29 августа, в правительстве РФ заискрило. Как правило, министры делают всё возможное, чтобы уладить любые разногласия между собой. То есть за закрытыми дверьми и без подключения прессы. На этот раз публичности никто избегать явно даже не пытался. Вынести сор из общей правительственной «избы» решила министр здравоохранения Вероника Скворцова после того, как её министерство обвинили в низкой степени исполнения нацплана.

Каждый год обязательно находится энное количество экспертов, которые в течении лета интригуют публику своими предположениями о том, что вот осенью точно правительство сменят. Дмитрий Медведев занимает премьерский пост дольше всех своих предшественников в современной России. Причём за последние семь лет он фактически дважды входил в одну реку. Первый премьерский срок он отработал с 8 мая 2012 года по 7 мая 2018. Затем сложил полномочия в связи с вступлением в должность избранного президента РФ Владимира Путина. И вновь стал премьером России.

Всё это время кто только не пытался вжиться в роль «бабы Ванги», отправляя Медведева на «заслуженный отдых». А премьерское кресло хозяина всё не меняет. В том числе и потому, что Медведеву удаётся держать удар. А его правительство остается островком спокойствия во всё более бурном океане международных отношений. Разногласия и трения в правительстве, конечно же, бывают. Но разве их можно сравнить со страстями, которые всё более красноречиво кипят в других кабинетах министров. К примеру, в Италии, Германии, Великобритании. Этот список можно ещё долго продолжать. А в России, которую уже какой год пытаются добить всевозможными санкциями, правительство не просто демонстрирует стойкость, но и периодически заслуживает добрых слов и высоких оценок от различных экспертов. В том числе на Западе.

Тем не менее, редко, но метко эмоции не удается сдержать и всегда подчеркнуто спокойным членам российского кабинета. В четверг заслушивался доклад Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «О состоянии конкуренции в РФ» в сфере здравоохранения. Не секрет, что подобного рода документы готовятся не один день, не одну неделю и даже не один месяц. Собираются рабочие группы, пишутся разного рода письма с запросами, проводятся десятки совещаний. И, как правило, за отведенное время чиновникам удается в итоге выработать единую позицию, встать единым фронтом, прийти к общему знаменателю и подготовить текст доклада, который затем зачитывается на заседании правительства.

29 августа 2019. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев выступает на заседании правительства РФ. Екатерина Штукина/News.ru

Так должно было случиться и на этот раз. Но не случилось. Доклад озвучил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он, к слову, заявил, что Минздрав, Минстрой и Минсельхоз имеют низкую степень исполнения нацплана по развитию конкуренции. Скворцова и не думала отмалчиваться.

Я убедительно прошу, Дмитрий Анатольевич, поручение — доработать вместе с ФАС доклад, учтя позиции Минздрава по соответственно сфере здравоохранения и фармацевтики, при необходимости проведя рабочую согласительную встречу на площадке вице-премьера, — заявила она, обратившись к премьеру.

По словам скворцовой, Минздрав и ФАС при подготовке доклада не смогли сгладить все острые углы. В документе, к примеру, не учтены новые нормативные акты Минздрава. Речь, в частности, идёт о развитии фармацевтического рынка и электронной системе сопоставления цен. Ни одно замечание не было принято к сведению — продолжала клеймить чиновников ФАС Скворцова.

Доклад, который представила ФАС, внимательно был проанализирован Минздравом, и в мае месяце мы представили замечания к проекту доклада в связи с тем, что доклад не учел большое количество нормативных актов, — добавила министр.

В июне в ФАС было отправлено повторное письмо с просьбой провести согласительное совещание и зафиксировать особую позицию министерства. Однако разногласия опять устранены не были.

Возвращать ситуацию в привычное русло пришлось лично Медведеву. Он попросил Артемьева совместно с Минздравом доработать озвученные предложения.

С учетом позиций Минздрава, я попросил бы вас совместно поработать и представить мне окончательные предложения, но, а если вы не сойдетесь в чем то, тогда по отдельным позициям обсудим ваши подходы, — подытожил премьер.

Сейчас поручение Дмитрий Анатольевич дал. Мы вместе доработаем этот план, цифры изменятся, — сообщила Скворцова журналистам уже после заседания правительства.

Так и осталось неясно, что помешало чиновникам раньше найти время, сесть и согласовать все спорные моменты, не нарываясь на премьерское «я попросил бы»?