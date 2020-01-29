https://static.news.ru/photo/bbc0707c-4218-11ea-b0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/ via Globallookpress.com

Новый премьер-министр Михаил Мишустин распределил зоны ответственности между своими заместителями. Так, вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за нацпроекты, достижение национальных целей, финансовую и денежную политику.

Он же будет курировать ВЭБ, проекты, которые финансируются за счёт Фонда национального благосостояния, внешнюю торговлю, тарифы, антисанкции и антимонопольную политику.

Дмитрий Григоренко, глава аппарата правительства, будет отвечать за разработку бюджета, налоговую политику, управление госдолгом, торговую политику, оборот алкоголя и систему маркировки, пишет РИА Новости.

Виктория Абрамченко будет следить за сельским хозяйством, рыболовством, экологией, земельными ресурсами и оборотом недвижимости. Юрий Борисов станет отвечать за оборону, ОПК, гособоронзаказ, военно-техническое сотрудничество, правоохранительную сферу, промышленность и ТЭК.

Татьяне Голиковой достались социальная политика, включая демографию, пенсионное обеспечение и наука. Алексей Оверчук займётся интеграцией в ЕАЭС и международными отношениями. Юрий Трутнев будет курировать Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ, территории опережающего развития.

За жилищную политику, ЖКХ, ипотеку, дороги, развитие регионов и муниципалитетов будет отвечать Марат Хуснуллин. Он же будет курировать Крым и Калининградскую область. Дмитрию Чернышенко достались цифровая экономика, инновации, СМИ, связь, культура, спорт, туризм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах страны в рамках евразийской экономической интеграции. Собравшиеся обсудили ликвидацию барьеров для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.