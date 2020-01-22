Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Информация следует из распоряжения опубликованного на
Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на заместителя руководителя этой Службы Пархоменко Дмитрия Всеволодовича, — следует из сообщения.
С 2013 года Дмитрий Пархоменко был заместителем руководителя ведомства.
Как писал NEWS.ru ранее, СМИ предполагали, что пост главы Росздравнадзора займёт Вероника Скворцова, которая до этого занимала должность министра здравоохранения.
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