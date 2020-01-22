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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал на Всемирном экономическом форусе в Давосе о значительных геополитических успехах РФ в 2019 году.

Такое заявление он сделал в рамках дискуссии о негативном образе России, складывающемся на Западе. Дмитриев акцентировал внимание на отношении к РФ в некоторых странах Балтии и других регионах Восточной Европы,...