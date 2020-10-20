Премьер двинется на Север

21 октября планируется прилёт премьера Михаила Мишустина в Заполярье. В Мурманск глава правительства прилетит, несмотря на возникшие в последние дни предположения о том, что обострение эпидемиологической обстановки в значительной степени скорректирует его прежний напряжённый график поездок по стране. Во всяком случае, Мишустин уже показал себя одним из самых мобильных премьеров, посетив, несмотря на карантинные ограничения, 13 регионов. Мурманск станет четырнадцатой точкой на карте, куда прибудет премьер. Впрочем, как мы помним, Мишустин уже перенёс удар коронавируса и обладает иммунитетом в самом широком смысле.

Так или иначе, но предлогом для появления премьера в стратегическом регионе станет, как сообщается, официальная приёмка нового мощнейшего ледокола «Арктика». Понятно, что это не просто технологический прорыв, существенно расширяющий наши возможности в исследовании бескрайнего Севера, но и в определённой степени политический жест, символизирующий, что Россия серьёзно подкрепляет свои провозглашённые северные амбиции. Это касается дальнейшего освоения и расширения Северного морского пути, закрепления своих шельфовых владений, создания военных баз, прикрывающих фланги страны. А вхождение в строй нового прорывного ледокола — это ли не повод все эти претензии реально подтвердить? Да ещё в присутствии премьера, которого некоторые аналитики видят чуть ли не в роли потенциального преемника.

А демонстрация нового ледокола органично сочетается с намеченным на месте совещанием с инвесторами, верящими в Русский Север. Так что визит выглядит ещё ударным пиаром и для премьера, и для региона в целом, не ограниченного границами Мурманской области. Неслучайно вместе с главой правительства прилетает и его коллега Александр Козлов, персонально отвечающий в своём министерстве за развитие Арктики.

Rosatom/Global Look Press

Впрочем, Арктика велика, но делегация прилетает именно в Мурманскую область, которую второй год возглавляет Андрей Чибис — молодой технократ, известный буквально наполеоновскими планами. Действительно, выходца из Министерства ЖКХ иногда обвиняют в излишней саморекламе и выдвижении запредельно дорогостоящих и амбициозных проектов, которые могли бы лечь лишним бременем на нынешний похудевший государственный бюджет. Известно предложение Чибиса о строительстве нового супер-пупер квартала в Мурманске — с научным кластером, спортивными сооружениями, передовым жильём, — который мог бы стать новой отправной точкой развития всего Севера. Но, как говорится, гладко пока только на бумаге. А найти для такого проекта необходимые, по предварительным подсчётам, 60 млрд рублей очень непросто.

Андрей Чибис Правительство Мурманской области

По этой причине губернатору важно использовать все возможности личного появления Мишустина для проведения «разъяснительной акции». Впрочем, как утверждают, у премьера намечена только одна личная встреча с главой области. И у Чибиса будет немного времени для обращения главы правительства в свою веру. Пока же губернатор, известный своей публичной открытостью, интервью местным популярным блогерам и девизом «Жить на Севере», продолжает сталкиваться с куда более прозаичными проблемами. В первую очередь речь идёт о существенном оттоке населения из региона. Недаром Мурманск часто называют «городом брошенных квартир». К тому же Андрей Чибис — сторонник роста стоимости электроэнергии. Это вряд ли понравится жителям многочисленным городков и военных баз, которыми нашпигована область.

Впрочем, ради личного понимания проблем Севера, возможностями которого и должен прирастать российский потенциал, Михаил Владимирович летит в Мурманск.