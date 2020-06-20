Пекин приглашён Вашингтоном к переговорам по контролю над вооружениями

https://static.news.ru/photo/4224271a-b296-11ea-832d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня встретится в Австрии с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Будет обсуждаться контроль над вооружениями.

Соответствующее приглашение отправлено также в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Соединённые Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и чётко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, — говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 17 июня заявил, что попытки Белого дома привлечь Пекин к данным переговорам абсурдны в ситуации, когда США постоянно стараются нарушить обязательства по действующему договору.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Минск раскритиковали выход США из Договора по открытому небу. Об этом 19 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. По его словам, Москва и Минск едины в том, что наряду с разрушением Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нынешний шаг наносит ущерб системе договорённостей в области контроля над вооружениями.