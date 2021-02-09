ООН отреагировала на закрытие российских телеканалов в Латвии

https://static.news.ru/photo/21935dc2-6b19-11eb-a6ba-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию с запретом вещания российских телеканалов в Латвии. Он заявил, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах.

Решение о запрете ретрансляции 16 телеканалов, вещающих на русском языке, национальный совет Латвии по электронным СМИ принял 9 февраля. В том числе были закрыты REN TV Baltic и NTV Mir Baltic, пишет РИА Новости.

Представитель ООН озвучил своё мнение по этому поводу на брифинге, когда его спросили, получала ли ООН жалобы по поводу закрытия российских телеканалов в Прибалтике. Дюжаррик ответил, что о жалобах не слышал, но проверку по данному поводу организовать можно.

Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должны быть в любой стране, — сказал представитель генсека.

Российский фонд мира намерен обратиться в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием в Латвии российских телеканалов. Власти Прибалтики неоднократно чинили препятствия в работе российских СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское диппредставительство в Риге прокомментировало запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала «Россия-РТР», введённый Национальным советом по электронным СМИ. Телеканал исключают из сетки вещания сроком на один год.